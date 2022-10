Nouveaux records de chaleur au Québec

Les Québécois qui se sont habitués à la chaleur des derniers jours pourront continuer d’en profiter pendant la fin de semaine à venir, puisque les températures vont se maintenir au-dessus des normales de saison, après plusieurs jours de records de chaleur.

• À lire aussi: Énergies de chauffage: la biénergie électricité-gaz coûtera plus cher

• À lire aussi: Chauffage: quelle est la température idéale?

Des records ont été battus à plusieurs endroits de la province dans la journée de mercredi, notamment à Montréal où les 24,4 degrés Celsius ont été atteints (contre 21,5 degrés Celsius en 2012).

Joël Lemay / Agence QMI

Gaspé a mis fin à un record de 1991 qui s’établissait à 22,6 degrés Celsius avec ses 24,6 degrés Celsius, quand Chibougamau est passé d’un maximum de 17,6 degrés Celsius en 2012 à 20,6 degrés Celsius pour mercredi.

«Même encore [jeudi], à Gaspé, on a déjà battu le record [en début d’après-midi], donc les records se poursuivent jusqu’au 27 octobre dans certains secteurs», a expliqué Marie-Ève Giguère, météorologue à Environnement Canada, en entrevue avec l’Agence QMI.

La chaleur s’était installée dans la Belle Province depuis le 22 octobre dernier, et l’épisode était jugé comme «exceptionnel» par l’agence fédérale.

«En tant que tel, des périodes de redoux, c’est normal. On part quand même de 30 degrés l’été à -20 degrés l’hiver en quelques mois, donc à l’automne c’est sûr on a un petit mélange des deux, a souligné Mme Giguère. Mais ce redoux-là était spécial. Il a duré assez longtemps et il a aussi affecté presque l’ensemble de la province.»

À ce temps-ci de l’année, les températures au Québec frôlent des maximums entre 5 et 10 degrés, ce qui explique la qualité «hors-norme» de l’épisode des derniers jours.

Et après un petit coup de froid jeudi, les Québécois pourront de nouveau sortir les manteaux plus légers pour la fin de semaine.

«Dès vendredi, le beau temps revient et les températures vont être à la hausse pour une fin de semaine splendide: beau temps, pas de vent, ensoleillé. Ce ne sera pas aussi doux, mais on sera encore au-dessus des normales», a précisé la météorologue.

La chasse aux bonbons du 31 octobre pourrait cependant se réaliser sous la pluie, puisque des averses sont à prévoir dans le sud de la province.