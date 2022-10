Pont-tunnel: la mairesse Plante promet de se rendre sur place

À quelques jours du début des travaux dans le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a indiqué qu’elle se rendra sur place pour observer le chantier.

«On veut s’assurer que tout se passe bien et qu’on soit agile dans les prochains jours, les prochaines semaines et les prochains mois, et qu’on soit en mode action-réaction», a-t-elle expliqué, jeudi matin, en marge d’une mêlée de presse.

À compter de lundi, trois voies de circulation du tunnel seront fermées en raison de travaux majeurs qui se dérouleront sur un échéancier de trois ans.

Mme Plante a tenu à rappeler que l’importance que son administration accorde au bon déroulement des entrées et sorties de l’île, tant pour les travailleurs que pour le transport de marchandises.

«On est le poumon économique. C’est extrêmement important. Tous les efforts sont déployés par la Ville de Montréal. Depuis des mois, des années, on prépare des mesures de mitigation. C’est extrêmement important de soutenir la population qui va vivre un moment difficile», a réitéré Mme Plante.

Elle a également invité ceux qui le peuvent à utiliser le transport collectif, d’autant que l’offre a été augmentée, tant sur la ligne jaune du métro qu’aux abords de la station Radisson pour les autobus assurant une liaison avec la Rive-Sud.

Le ministère des Transports du Québec calculait que 60 % des usagers devraient trouver une alternative afin d’assurer une fluidité de circulation.

«En amont, on a allégé le calendrier des chantiers. Dans le grand secteur autour du pont-tunnel: Anjou, Saint-Léonard, Mercier – Hochelaga-Maisonneuve; c’est près de 80 chantiers qui ont été remis à plus tard, en sachant très bien que ce serait difficile», a révélé Mme Plante.

Selon ses explications, seuls les travaux «absolument urgents» demeurent en cours.

«J’en parle souvent, de la vétusté des infrastructures. On ne veut pas que des tuyaux cassent et que personne n’ait plus d’eau. Ce les urgences, les travaux qui doivent être terminés», a-t-elle illustré.