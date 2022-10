Prendre son droit d’accès plus tôt aide les clubs

Dans ses communications, la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec rappelle qu’il faut prendre son droit d’accès plus tôt. Oui, vous obtenez un rabais intéressant, mais vous aidez aussi les clubs à pouvoir profiter de sommes d’argent plus rapidement, provenant de la vente des droits d’accès.

Photo courtoisie

Pour vous expliquer la réalité des clubs, voici des exemples du club Arrière-Pays. L’an dernier, le club a procédé à la reconstruction du pont de la décharge du lac Carmichael sur le sentier 369, à la sortie des « Terres du Séminaire ». Le coût du projet, 128 000 $, a été réalisé avec l’aide de subventions de la FCMQ et du MFFP. Pour avoir un accès sécuritaire et dans les normes, il a fallu remplacer un ponceau au coût de 30 000 $. Cette saison, grâce à l’aide financière de la Fédération et du Séminaire de Québec, une nouvelle voie de contournement dans la côte du Bell permettra d’éviter le transport du bois, comme c’était le cas sur l’ancien segment. Coût du projet, 32 000 $. Il faudra remplacer deux autres ponts sous peu (325 000 $) ainsi qu’une surfaceuse, dont le coût est estimé à 415 000 $ en 2022. Voilà la réalité d’un club au Québec. C’est pour les aider – comme tous les autres dans la même situation – que la Fédération demande aux motoneigistes de prendre tôt leur droit d’accès. Les argents sont disponibles plus rapidement pour les clubs, qui ont beaucoup de dépenses en début de saison.