Profilage racial: les faits sont têtus

Le jugement de mardi du juge de la Cour supérieure renverse une décision vieille de 30 ans permettant des interpellations policières sans motifs valables, une pratique qui mène au profilage racial.

Et pour cause, en 30 ans, les choses ont énormément changé. Pourtant cette décision semble polariser certains acteurs de la société.

D’un côté, il y a la Commission des droits de la personne et de la jeunesse qui salue le jugement et de l’autre côté, il y a le premier ministre qui dit qu’il faudrait laisser les policiers faire leur travail et qu’il n’exclut pas que le gouvernement puisse porter la décision en appel.

Pourtant, il me semble que le travail policier ne se résume pas à faire des interpellations sans motifs valables, que les enjeux de sécurité ou d’insécurité, notamment de violence armée sont bien plus importants. D’ailleurs, combien d’armes ces interpellations ont-elles permis de saisir dans la dernière année alors que les balles pleuvent sur Montréal?

Par contre, le profilage racial, notamment lors de ces interpellations, est lui bien documenté : dans un rapport publié en août 2019 intitulé « les interpellations policières à la lumière des identités racisées», les constats sont clairs:

Les autochtones et les noirs ont entre 4 et 5 fois plus de chances que les personnes «blanches» de se faire interpeller par le SPVM.

Au prorata de leur supposée contribution collective à la criminalité à Montréal, les noirs et les arabes sont nettement sur-interpellées (66% et 93%).

Une femme autochtone est 11 fois plus susceptible de se faire interpellée par la police sans motif valable qu’une femme blanche.

Il est important de noter que les policiers ne sont pas tous animés par la discrimination et le racisme. Loin de là. Ils sont pour l’écrasante majorité des cas de dignes représentants des forces policières qui font leur travail au meilleur de leur capacité. Néanmoins, les biais inconscients n’épargnent personne, pas même la police. Or, lorsqu’on jouit de pouvoirs exceptionnels, notamment le monopole de la violence physique légitime de l’état, les répercussions de ces biais peut avoir des répercussions nettement plus importantes, notamment en ce qui a trait aux relations de confiances qu’entretiennent certains segments de la population avec la police

La police doit, en effet, être en mesure de faire son travail. Notre rôle est de les outiller adéquatement pour le faire. Le port de caméra de surveillance lors des interventions de la police permettrait de protéger les uns et les autres d’allégations ou d’accusations calomnieuses. Pourquoi ne pas commencer par là?