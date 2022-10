Quel genre d’enfants léguera-t-on à la planète?

On apprenait récemment le vandalisme commis par des écoterroristes contre les œuvres de Van Gogh et de Monet. Ils espéraient ainsi freiner les projets pétroliers et provoquer une réflexion sur notre hiérarchie morale et nos valeurs.

Les vandales ont été affublés des plus disgracieuses épithètes. Leur insolente imbécillité n’en méritait pas moins. Et le système judiciaire se chargera d’eux.

Héritage

Mais ne détournons pas trop rapidement notre regard.

C’est noble de s’interroger sur la planète que nous léguerons à nos enfants. Mais il faut aussi réfléchir au genre d’enfants dont la planète héritera.

Or, ces jeunes sont le produit de notre société et de l’éducation que nous leur avons donnée. Et à en juger par les gestes posés, notre société fabrique des écoanxieux narcissiques et victimes d’un système d’éducation déficient. Voici pourquoi.

Écoanxieux, car à force de marteler sur toutes les tribunes l’imminence d’une apocalypse environnementale, on terrorise les jeunes. On leur dépeint un avenir glauque sans jamais mettre les enjeux en perspective ni faire poindre la moindre lueur d’espoir. Nous manufacturons leur détresse. Une étude menée auprès de 10000 jeunes âgés de 16 à 21 ans a d’ailleurs révélé que l’écoanxiété affecte négativement le quotidien de 45% d’entre eux. Il fallait s’y attendre.

Narcissiques, sinon comment pourraient-ils s’imaginer que leurs esclandres puérils peuvent faire basculer les consciences? Les enfants-rois d’hier sont devenus des adultes à l’ego hypertrophié. On a planté de la graine de tyrans. Nous récoltons maintenant des écofascistes.

Victimes d’un système d’éducation déficient, car il faut être particulièrement naïfs pour réclamer des solutions simplistes, voire enfantines, à un problème immensément complexe. L’école doit enseigner à penser et briser le joug de l’ignorance. Elle a manifestement échoué.

Relève

Sauver la planète, c’est aussi, voire surtout, s’assurer d’une relève optimiste, réfléchie et saine d’esprit. Notre société engendre toutefois le contraire. En sommes-nous, au moins, conscients?