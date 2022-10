Réfection du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine: des hôteliers en renfort

À cinq jours du calvaire de la fermeture partielle du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, des travailleurs nerveux se tournent vers des hôtels près de l’usine pour avoir d’urgence un pied-à-terre.

« On offre un rabais de 15 % pour les travailleurs à Boucherville, près du tunnel », souligne Danielle Girard, gestionnaire aux ventes d’Imperia Hôtel & Suites Boucherville, qui ressent la vague.

Mardi dernier, Le Journal l’a rencontrée alors qu’elle finissait d’imprimer une publicité visant à attirer les travailleurs, qui seront bientôt coincés dans les bouchons des travaux de réfection du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

« Quand les gens vont se frapper le nez sur le trafic, ça va débouler », a-t-elle prévenu.

Alors que le télétravail est peut-être parfois la solution pour certains, des travailleurs d’usine auront toujours besoin d’être sur le plancher pour effectuer leurs tâches. Ce sont eux qui vont payer le prix le plus fort.

À la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud, on voit bien qu’à minuit moins une, les entreprises n’écartent aucun scénario.

Logements secondaires

« Elles envisagent l’option d’avoir soit un hôtel, soit des logements secondaires pour avoir leurs employés plus proches de leur milieu de travail », indique sa directrice des communications, Corinne Demars.

Chez Krops, à Boucherville, les travailleurs qui doivent franchir le pont-tunnel chaque jour redoutent les effets de la fermeture des voies sur leur vie.

Mohammed Hosni, cariste chez Krops

« Ça va faire mal. On n’a pas le choix », lance Mohammed Hosni, cariste chez Krops, à Boucherville, attrapé hier.

« J’ai une famille à Montréal. Faut que je traverse », soupire-t-il.

Chez Olymel, on vient de se procurer des accès au pont de l’autoroute 30 pour les camions, même si cela va faire exploser les coûts de transport.

« On a acheté des transpondeurs pour aller en Ontario », a illustré son porte-parole Richard Vigneault.

Pour Samuel Colas, directeur des relations membres et des projets manufacturiers chez Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ), la pression monte.

Colère et inquiétude

« En ce moment, c’est plus de la colère et de la grogne qu’on entend des employeurs et des employés », observe-t-il.

« On a entendu des employeurs suggérer à des employés d’aller dans des succursales plus près de chez eux... Mais ce qu’on entend surtout, c’est de la frustration et de la colère en raison du manque de prévisibilité », affirme-t-il.

À la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, on est inquiet.

« Les entreprises proches du chantier se préparent. Il y a énormément de préoccupations », conclut son vice-président Québec, François Vincent.

Avec la collaboration de Valérie Lesage

