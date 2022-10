Rentrée montréalaise: Mélissa Bédard déploie ses ailes

Dix ans après son passage remarqué à la «Star Académie», l’étoile de Mélissa Bédard brille toujours, voire encore plus.

De passage au Cabaret du Casino de Montréal pour sa rentrée montréalaise jeudi soir, la chanteuse à l’énergie débordante y a présenté son nouveau spectacle «Ma mère chantait toujours», qu’elle joue en tournée — une première en plus de quatre ans — à travers la province. Il s’agissait aussi de la première de deux dates prévues au Casino, repoussées depuis avril.

Arrivée sur scène dans un halo de lumière sur «Il me dit que je suis belle» de Patricia Kaas, Mélissa Bédard s’est permis, juste avant, un petit aparté — avant même que les lumières ne se tamisent — pour faire un petit coucou à la salle, soulignant qu’elle cherchait sa perruque. Elle est reparue sans sa longue chevelure brune à la toute fin du spectacle pour «Hallelujah» — un moment sincère et touchant.

Sur scène, la chanteuse se déploie. Sa présence et son charisme sont aussi grands que sa voix; immense. Elle est aussi très drôle et s’amuse beaucoup avec son public qui rit avec elle et l’accompagne dans ses folies — lui proposant entre autres de faire du «body surfin» —, chante avec elle, danse et bat la cadence avec leurs mains et leurs pieds.

Proposant surtout des reprises qu’elle revisite avec sa couleur parfois soul, mais aussi très gospel et dansante, Mélissa Bédard a offert de ses chansons originales, dont «Nirvana» - pour laquelle elle avait déboutonné sa robe et préparé une chorégraphie avec laquelle elle espérait obtenir le surnom de Beyoncé Bédard.

Potpourris et comédie

La chanteuse, comédienne et animatrice a aussi revu jeudi soir «Un certain sourire» de Michel Louvain — pour qui elle a eu la chance de chanter aux «Enfants de la télé», en 2020, juste avant qu’il ne pousse son dernier souffle quelques mois plus tard — et «Ficelles» d’Ingrid St-Pierre. Elle a également interprété «Faut pas que j’panique» de Marie Carmen — une chanson qu’elle a très souvent chantée pendant les rénovations de sa maison, a-t-elle rigolé.

Après un bref intermède musical, Mélissa Bédard est revenue sur scène sur «Baby one more time» de Britney Spears, changement de robe à l’appui. S’en est suivi le segment karaoké - un segment particulièrement drôle et réussi -, dans lequel elle s’est payé la tête de sa famille, mais dont elle s’est aussi laissé surprendre par les membres de son groupe qui lui faisait chanter des chansons qu’elle n’avait pas préparées au préalable.

Le potpourri karaoké a également permis à l’artiste de faire une brève imitation du King, Elvis Presley, et de donner vie à certains incontournables comme «You Give Love A Bad Name», «Ça va bien», «I Will Survive» de la reine du disco, Gloria Gaynor, et «Respect», de la reine de la soul, Aretha Franklin.

La chanteuse a aussi chanté quelques pièces de Céline Dion dans un potpourri dédié à la plume de Luc Plamondon — dont elle voulait revisiter l’œuvre en 15 minutes —, comme «Incognito» «Des mots qui sonnent» et «Je Danse dans ma Tête».

Mélissa Bédard sera de retour au Cabaret du Casino de Montréal vendredi soir, ainsi que les 3 et 4 février en supplémentaires. Elle présentera «Ma mère chantait toujours» à travers le Québec, au moins jusqu’en mars. Pour toutes les dates melissabedard.com.