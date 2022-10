Tunnel : avez-vous un plan B-C-D-E-F ?

Imaginez que vous ayez à refaire votre salle de bain à la maison. Ça fait des années que vous faites de petites rénovations ici et là, mais les tuyaux coulent toujours.

À un moment donné, c’est clair, changer la robinetterie ne suffira pas, il faut refaire la plomberie au complet.

Comme parents, allez-vous demander à votre enfant quel est votre plan B ? La toilette est fermée ? Non.

Comme bon parent, vous allez possiblement en construire une autre ou trouver une place pour vivre pendant les travaux.

Mais au Québec, ce n’est pas comme ça que ça se passe. Même une toilette chimique dans la cour, c’est trop compliqué.

Depuis environ cinq ans

On parle des travaux dans le tunnel depuis 2017, nous a admis la nouvelle ministre des Transports, Geneviève Guilbault.

L’annonce de la fermeture de la moitié du tunnel remonte au début du mois d’août. Il a toutefois fallu attendre l’annonce de la campagne de sensibilisation pour mesurer l’ampleur du problème. Cette annonce a été faite il y a deux semaines.

Mais depuis 2017, n’aurions-nous pas pu bâtir un petit pont uniquement pour les autobus ? Un lien entre Varenne et L’Assomption ? Un nouveau train de banlieue pour les gens de Varenne et Boucherville ?

Maintenant, on ne peut qu’espérer que les navettes fonctionneront bien et qu’on saura s’adapter rapidement au fur et à mesure, surtout avec l’hiver qui approche.

Pendant qu’on croise les doigts, l’idée d’interdire l’auto solo aux heures de pointe dans le tunnel proposée par le président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Michel Leblanc, ne semble pas si radicale.

Des plans B-C-D

À ceux qui espèrent encore un miracle le 31 octobre, la ministre Guilbault a été claire : ça sera compliqué.

Sachant cela, c’est plus qu’un plan B qu’il faut. Ce sont plusieurs plans. Un plan quand il fait beau, un quand il pleut, un autre quand il neige, un quand le métro est en panne, un autre quand il y a un accident sur une des voies réservées aux autobus.

Est-ce qu’on a discuté avec Waze et Google pour inclure ces plans B dans les fonctions de leur application ?

Imaginez : le matin, vous vous réveillez, vous allumez Waze et on vous dit : ce matin, l’option la plus simple est C ou D. Mais bon, on en parle juste depuis le mois d’août.

Donne-moi une petite chance, allez !

Le moment semble tout désigné pour essayer le vélo. Les avantages sont nombreux : ça coûte moins cher, ça fait du bien au cerveau, ça fait du bien au corps...

C’est moins compliqué que ça en a l’air. Ce n’est pas une religion. Une personne qui vit à Longueuil qui prend son vélo pour aller travailler, c’est une voiture de moins sur le pont.

Sinon, on pourrait penser à installer des tyroliennes, louer des drones ou des motomarines... au moins pour le personnel du réseau de la santé et de l’éducation.

Rendu là.