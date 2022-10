Un Canadien sur trois annule ses abonnements de streaming

En cette période d’inflation, près d’un Canadien sur trois a décidé au cours des six derniers mois de couper dans les plateformes de streaming et d’annuler son abonnement à moins l’un de ces services, selon un récent sondage de l’Institut Angus Reid.

Pour au moins la moitié des répondants, ces annulations sont une décision prise directement en raison de la hausse du coût de la vie. Les autres ont avancé qu’ils ont décidé d’y mettre fin, car ils n’utilisaient plus autant ces services (39 %) ou, car ils n’appréciaient plus autant la sélection (24 %).

Les services de streaming ne sont pas pour autant près de mettre la clé sous la porte au Canada, puisque près de 85 % des sondés ont affirmé avoir au moins un abonnement, quand ils n’étaient que la moitié en 2016. Ce sont 65 % des Canadiens interrogés qui plus d’un service et 40 % d’entre eux qui ont trois abonnements ou plus.

À l’inverse, l’abonnement à la télévision par câble ou par satellite continue de reculer, enregistrant une baisse de cinq points par rapport à 2018 et de 27 points au cours de la dernière décennie.

Si 82 % des Canadiens de plus de 54 ans privilégient encore ce mode de visionnage, la tranche d’âge de 18 à 34 ans est deux fois moins importante (41 %).Le sondage a été mené auprès de 1618 adultes canadiens membres du Forum Angus Reid du 11 au 13 octobre 2022.