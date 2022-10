Un rare gérant canadien au rendez-vous

Après le Québécois Alex Anthopoulos, devenu en 2021 le premier directeur général canadien à remporter la Série mondiale avec les Braves d’Atlanta, c’est au tour de l’Ontarien Rob Thomson de marquer l’histoire du baseball canadien, cette année.

Thomson, qui est à la barre des Phillies de Philadelphie, est ainsi devenu le premier gérant originaire du Canada à mener son équipe à la grande finale du baseball majeur en 135 ans. Il faut en effet remonter jusqu’en 1887 pour répertorier un tel exploit alors que Bill Watkins avait guidé les Wolverines de Detroit jusqu’au championnat.

« Historiquement, c’est très significatif, commente Scott Crawford, directeur des opérations au Temple de la renommée du baseball canadien. Et ça arrive tellement à quelqu’un qui le mérite, un homme qui gravite dans le monde du baseball professionnel depuis plus de 30 ans. »

Il a fait ses preuves

Avant même cette surprenante qualification des Phillies pour la Série mondiale, le natif de Sarnia a longtemps fait ses preuves dans l’organisation des Yankees de New York. Il totalise d’ailleurs cinq bagues de la Série mondiale avec les Yankees, dont celle de 2009, année où il faisait directement partie du personnel d’entraîneurs de la prestigieuse formation new-yorkaise. Instructeur au banc, il a aussi dirigé la circulation à partir du troisième but, à l’époque des Derek Jeter, Alex Rodriguez et Russell Martin, entre autres.

« Rob est l’une des personnes les plus calmes, humbles et décontractées que tu puisses rencontrer, a qualifié Crawford. En 2019, il a été intronisé ici au Temple de la renommée [à St. Mary’s] et il était submergé par les émotions au moment de recevoir l’honneur lorsque Ferguson Jenkins lui a tendu le veston pour souligner son intronisation. Ce n’est pas quelqu’un qui a été habitué à attirer l’attention. »

Déjà une cerise sur le gâteau

Pour cette Série mondiale, les réflecteurs sont toutefois bel et bien braqués sur Thomson. L’homme de 59 ans est le gérant des Phillies depuis le 3 juin dernier à la suite du congédiement de Joe Girardi.

Depuis, l’entraîneur canadien a si bien fait que son titre intérimaire a été retiré, signant un nouveau contrat de deux ans avec le club de Philadelphie, il y a un peu plus de deux semaines.

La qualification des Phillies pour la Série mondiale représente déjà la cerise sur le gâteau. Un triomphe contre les puissants Astros de Houston ne viendrait qu’ajouter à la décoration.

« Rob Thomson mérite tellement de crédit, vient pour sa part souligner le Québécois Alex Agostino, qui occupe un rôle de superviseur des recruteurs dans l’organisation des Phillies. Le calme qu’il démontre en dirigeant l’équipe me désarme complètement. »

« Une bonne période »

Instructeur au banc chez les Phillies depuis 2018, il a conservé un dossier de 65-46 comme gérant en saison régulière avant de battre coup sur coup les Cardinals de St. Louis, les Braves et les Padres de San Diego, gagnant au passage neuf des 11 rencontres disputées.

« Rob n’est pas du genre à crier, il laisse jouer les joueurs, mais il sait quoi leur dire pour qu’ils appliquent les détails de la bonne façon », a noté Crawford.

« C’est une bonne période pour le baseball au Canada, a-t-il conclu. Nous prouvons que les Canadiens peuvent non seulement bien faire comme joueur dans le baseball majeur, mais nous pouvons aussi diriger. »

En devenant le gérant des Phillies, Thomson était le premier Canadien à occuper un tel poste à temps plein depuis George Gibson, dont le dernier séjour à la barre des Pirates de Pittsburgh avait été de 1932 à 1934. Même l’ancien lanceur québécois Claude Raymond n’était pas encore né.

Les Phillies misent sur Aaron Nola

Photo AFP

Pendant que les Astros devraient faire confiance au vétéran lanceur Justin Verlander pour entamer le premier match de la Série mondiale, vendredi à Houston, les Phillies ont déjà annoncé que leur partant sera Aaron Nola.

La décision du gérant Rob Thomson de préférer Nola à l’as de la rotation Zack Wheeler n’est pas bête.

Ironie du sort, Nola a effectivement connu du succès contre les frappeurs des Astros, plus tôt ce mois-ci à Houston, lors d’un match interligue. C’était le 3 octobre, au Minute Maid Park.

À son dernier départ en saison régulière, le droitier de la formation de Philadelphie avait ainsi été parfait jusqu’en septième manche avant de céder deux petits coups sûrs. Parmi les joueurs réguliers des Astros, seul le frappeur de choix Yordan Alvarez avait réussi à démystifier Nola. L’autre coup sûr avait ainsi été obtenu par le substitut David Hensley.

En six manches et deux tiers, Nola avait ainsi blanchi les Astros pour guider les Phillies vers un gain de 3 à 0, totalisant au passage neuf retraits sur des prises.

Avantage psychologique

Cette performance ne garantit rien, mais elle offre un avantage psychologique pour Nola face aux frappeurs des Astros. Au cours des éliminatoires, l’artilleur des Phillies a par ailleurs bien fait en trois départs, avec un dossier de 2-1 et une moyenne de points mérités de 3,12.

Verlander demeure une énigme pour l’adversaire. À 39 ans, il impressionne toujours avec sa balle rapide.

Valdez contre Wheeler

Durant la série de championnat de la Ligue américaine contre les Yankees, il s’est imposé dans le premier duel. Dans un gain de 4 à 2, il avait alors permis un seul point sur trois coups sûrs en six manches en plus de réaliser 11 retraits au bâton. Framber Valdez est le candidat logique pour être le partant des Astros pour le deuxième match.

Naturellement, Wheeler sera pour sa part au monticule pour débuter la deuxième partie dans le camp des Phillies. Également droitier, celui-ci a été dominant à ses quatre présences depuis le début des séries, ayant concédé seulement cinq points mérités en 25 manches et un tiers de travail.

Harper justifie son contrat faramineux

Photo AFP

Depuis que Bryce Harper a frappé son fameux circuit de deux points en huitième manche, lors du cinquième match de la Série de championnat de la Ligue nationale, plus personne à Philadelphie ne semble remettre en doute son contrat faramineux.

En 2019, il a paraphé une entente de 13 ans pour 330 millions $ avec les Phillies.

Le propriétaire de l’équipe, John Middleton, ne regrette surtout pas.

« Tout ce qu’on croyait par rapport à ce qui pouvait arriver, ça devient réalité, a confié Middleton, à propos de Harper, comme cité sur le site web du baseball majeur.

« Il n’y a eu aucune déception. Parfois, dans une telle situation, tu penses obtenir quelque chose en misant sur quelqu’un et ça s’avère un peu différent. Mais il n’y a rien de différent avec Bryce. Il est simplement dévoué à gagner et il va faire tout ce qu’il peut pour y arriver. »

Une moyenne de ,419

Harper, 30 ans, a donc joué les héros pour aider les Phillies à éliminer les Padres de San Diego, dimanche, devant des partisans comblés au Citizens Bank Park.

Son rendement offensif depuis le début des éliminatoires impressionne. Avec 18 coups sûrs en 43 présences officielles, il affiche une moyenne au bâton de ,419.

En 11 matchs, Harper a notamment frappé cinq circuits en plus d’obtenir six doubles.