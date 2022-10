Une autre défaite pour Brady et les Bucs

Les raisons de s’inquiéter se font de plus en plus grandissantes dans le camp des Buccaneers de Tampa Bay, qui ont de nouveau plié l’échine, jeudi au Raymond James Stadium, par la marque de 27 à 22 contre les Ravens de Baltimore.

Il s’agit ainsi d’une troisième défaite de suite pour les «Bucs» et d’un quatrième revers à leurs cinq derniers duels. La formation floridienne a du même coup perdu sa première place dans la section Sud de la Nationale, en vertu d’un dossier de 3-5. Les Falcons d’Atlanta (3-4), qui accueilleront les Panthers de la Caroline (2-5), dimanche, trônent désormais au sommet de cette division.

Le pivot de 45 ans a réussi une seule passe de touché, dans la dernière minute du match, lui qui a finalement complété 26 de ses 44 relais pour 325 verges.

Les Ravens, eux, ont piétiné la ligne offensive des favoris de la foule, amassant 231 verges au sol. Les porteurs de ballon Gus Edwards (65 verges) et Kenyan Drake (62) ont grandement contribué à cette performance, tout comme le quart-arrière Lamar Jackson (43).

Ce dernier a aussi complété 27 de ses 38 relais pour 238 verges et deux majeurs. En l’absence de plusieurs de ses receveurs habituels, dont Mark Andrews et Rashod Bateman, blessés durant le match, sa cible favorite a été l’ailier rapproché Isaiah Likely, qui a mis les mains sur six ballons, dont une fois pour un touché, pour 77 verges.