Une trentenaire portée disparue à Drummondville

La Sûreté du Québec (SQ) demande l’aide de la population afin de retrouver une femme de 33 ans portée disparue depuis mardi à Drummondville.

Carol-Ann Milette-Phet a été vue pour la dernière fois dans le secteur de Saint-Charles-de-Drummond. Selon la SQ, elle pourrait se trouver dans la région de Trois-Rivières.

«Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité», a-t-on précisé.

Mme Milette-Phet mesure 1,68 m (5 pi 5 po), pèse 68 kg (150 lb) et a les cheveux et les yeux noirs.

Au moment de sa disparition, elle portait une jupe courte en jean, une camisole noire et des sandales.

Toute personne qui l’apercevrait peut communiquer avec le 911 ou de façon confidentielle, via la Centrale de l’information criminelle de la SQ, au 1 800 659-4264.