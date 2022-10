«Convoi de la liberté»: en pleurs, l'ex-chef de police blâme les médias

OTTAWA | L’ex-chef du Service de police d’Ottawa Peter Sloly blâme les médias et la désinformation qui ont sapé la confiance du public envers la police municipale de la capitale fédérale durant l’occupation du «convoi de la liberté», selon lui.

Très émotif, le chef qui a démissionné en pleine crise témoigne ce matin devant la Commission d’enquête sur les mesures d’urgence, qui s’est astreinte à quelques minutes de pause après que l’ex-chef de police eut arrêté de parler, en pleurs.

«Il faisait trop froid, c’était trop», a dit M. Sloly la voix cassée alors qu’il parlait de ses équipes sur le terrain. «Mais ils ont fait de leur mieux et j’ai beaucoup de gratitude envers eux, ils devraient être félicités, ils devraient être compris», a-t-il poursuivi.

Il persiste et signe: son service de police a fait de son mieux avec les informations et les ressources dont il disposait. Pour lui, rien ne laissait présager une manifestation de plus d’une fin de semaine. Il s’attendait à ce qu’il ne reste, le lundi, qu’un campement de quelques tentes.

AFP

Pourtant, depuis le début des audiences de la Commission, les témoignages et les documents déposés en preuve démontrent que le Service de police d’Ottawa disposait de rapports de ses propres services de renseignements et de la Police provinciale de l’Ontario qui prévenaient que les manifestants ne partiraient pas avant d’obtenir gain de cause.

Mais pour M. Sloly, le travail de la police municipale d’Ottawa a fait l’objet de désinformation et d’une couverture médiatique injuste.

«C’est vraiment malheureux parce que la confiance du public dans les services de police, je pense, est essentielle à la sécurité publique», a-t-il dit.

Hier, le témoignage du grand patron de la Police provinciale de l’Ontario, Thomas Carrique, a permis de comprendre que le gouvernement fédéral a perdu confiance en la police d’Ottawa dès la première semaine de l’occupation. Conséquemment, le gouvernement a commencé à envisager d’avoir recours à la Loi sur les mesures d’urgence moins d’une semaine après l’arrivée des premiers camions.

Le commissaire Carrique a par ailleurs indiqué qu’il s’attendait à ce que la police municipale ne laisse pas entrer les camions sur la Colline du Parlement.

M. Sloly s’est défendu en affirmant que ses services avaient fait de la «mitigation de trafic». Il a néanmoins admis que, dès la première fin de semaine, pas moins de 5000 véhicules bloquaient le centre-ville.

Pour l’ex-chef de police, seul un service de renseignements national aurait permis d'éclairer sa prise de décisions et lui aurait permis de mieux guider ses policiers.

Il a demandé pourquoi il n’avait reçu que des rapports de renseignements de son équipe et de la Police provinciale de l’Ontario et non pas ceux des services fédéraux, qui auraient pu regrouper des informations sur tous les convois et groupes qui provenaient de différentes régions de tout le pays.

M. Sloly a précisé que, dans les jours qui ont précédé la crise, ses services étaient occupés à régler une autre crise locale, soit l’explosion d’un bâtiment commercial qui a fait six morts.