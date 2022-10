Des événements gastronomiques à ne pas manquer en novembre

Pas question de sombrer dans la déprime en novembre ! Plusieurs événements sur le thème de la gastronomie offrent des occasions de réjouissances et de découvertes à ne pas manquer, partout dans la province. C’est le moment de célébrer le savoir-faire de nos producteurs et restaurateurs.

MANGER DES INSECTES AU KIOSQUE ENTOMO-MIAM

Photo courtoisie, Insectarium

Pour une aventure gourmande inusitée, découvrez la gastronomie entomophile en dégustant gratuitement des bouchées gourmandes aux insectes, telles que tapenade aux ténébrions, bonbons berlingots au sirop de fourmi et sapin baumier, ou amandes au sel de sauterelle à la lime, créées par le chef Daniel Vézina au Kiosque Entomo-miam de l’Insectarium.

►Du 2 au 5 novembre

Le Central, 30 rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal

MTLÀTABLE

Photo courtoisie, Alison Slattery

Organisé par Tourisme Montréal, MTLàTABLE est l’occasion de découvrir la culture gastronomique québécoise à travers une centaine de nouvelles adresses et établissements renommés de différents quartiers de la ville de Montréal. Menus table d’hôte en soirée, 3 ou 4 services, de 35 $, 45 $, 55 $ ou 75 $.

►Du 3 au 13 novembre

mtlatable.com

L’ITALIE À L’HONNEUR AU FESTIVAL CUISINE CINÉMA ET CONFIDENCES

Photo courtoisie, Cinéma Cuisine et Confidences

Le festival Cuisine Cinéma et Confidences est de retour à Baie-Saint-Paul sur le thème de l’Italie. Souper western-spaghetti, opéra-bouffe, soirée gala, repas thématiques, projections cinématographiques, musique et expositions prennent place dans divers établissements de la ville où se côtoient stars du cinéma et de la cuisine.

►Du 4 au 6 novembre

Baie-Saint-Paul

cuisine-cinema-et-confidences.com

QUÉBEC TABLE GOURMANDE

Photo courtoisie, Québec Table Gourmande

Voyage culinaire au cœur de la ville de Québec, Québec Table gourmande propose des menus à 25 $, 45 $ ou 65 $ dans une cinquantaine de restaurants en formule brunch, dîner ou souper. Nouveauté : les premiers clients ayant prépayé leur menu en ligne recevront une carte promotionnelle d’une valeur de 50 % de leur achat, valide dans un restaurant du festival !

►Du 4 au 20 novembre

Québec

quebectablegourmande.com

MONTRÉAL RACLETTE PARTY

Photo courtoisie, Village de Noël de Montréal

Le Raclette Party de Montréal est de retour pour une 6e édition au marché Atwater. Première soirée de la série des vendredis gourmands, c’est aussi (déjà !) l’événement de lancement du Village de Noël. Une occasion formidable de déguster une raclette autour des braseros dans une ambiance de fête.

►25 novembre

Place du Marché, Montréal

noelmontreal.ca