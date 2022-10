Fermeture du tunnel : une diminution des tarifs au métro de Longueuil demandée

Une association qui milite pour le transport collectif réclame la réduction du prix du passage au métro de Longueuil afin qu’il soit le même que sur l’île de Montréal, notamment en prévision des travaux au tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

Alors qu’il coute plus cher de prendre le métro à partir de Longueuil, des navettes gratuites vers le métro Radisson seront offertes aux usagers afin de pallier la fermeture de voies dans le tunnel qui relie Montréal à la Rive-Sud.

«Les autorités publiques envoient un signal contradictoire en offrant des navettes gratuites vers le métro Radisson, mais en maintenant une hausse tarifaire pour les usagers du métro à Longueuil», estime Jean-Michel Laliberté, porte-parole de l’Association pour le transport collectif de la Rive-Sud (ATCRS).

Ce dernier explique également que, depuis la refonte tarifaire, les files d’attente sont interminables à cette station, en raison des difficultés liées aux cartes OPUS.

«Les files au métro Longueuil sont interminables depuis la refonte. Les gens tentent d'acheter des billets de métro avec leur carte OPUS habituelle et ils n'y arrivent plus. La STM a même installé des affiches aux billetteries exhortant à la patience. On est loin d'inciter les gens à utiliser le service», a déploré M. Laliberté qui juge qu’un titre intégré à 4,50 $ aurait pu être intégré, sans pour autant augmenter les prix pour les usagers qui ne prennent que le métro.