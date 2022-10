Au Québec, si vous cherchez à faire taire quelqu’un, à le faire exclure de la bonne société, vous n’avez qu’à le traiter de XX-phobe ou de XX-iste.

Ça met fin au débat, c’est une condamnation au silence, à l’annulation.

Le Devoir a écrit que sur scène, Guy Nantel « tient un discours tristement raciste, homophobe, transphobe, sexiste, classiste et âgiste ».

Ce sont des accusations graves.

On savait que Le Devoir était devenu un repaire de petits curés wokes, mais qu’un critique de spectacles soit incapable de voir le deuxième degré dans un spectacle d’humour, c’est le boutte du boutte.

Sa femme n’est pas morte

Avec 1499 autres personnes, j’ai assisté mardi dernier à la première du spectacle Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire...

Guy Nantel précise d’entrée de jeu qu’il va faire un spectacle « paritaire », car il va mépriser tout le monde de façon égale. Autant les jeunes crétins que les vieux cons, les pollueurs que les écolos, les péquistes que les solidaires et les conservateurs, ceux qui ont imposé les mesures sanitaires et ceux qui les ont contestées. Et la personne dont il rit le plus... c’est lui ! Il revient avec beaucoup d’humour sur sa tentative ratée de devenir chef du PQ.

Le personnage de baveux fendant qu’incarne Nantel dit des énormités pendant une heure et demie : il va même jusqu’à affirmer qu’il faut éliminer six milliards de gens de la surface de la Terre. Même un enfant de six ans est capable de comprendre que Nantel n’est pas un eugéniste sanguinaire !

Dans le spectacle, Guy affirme que sa femme est morte. C’est une fiction ! Elle était assise devant moi dans la salle.

Le Devoir traite Nantel de « classiste » (discrimination selon les classes sociales) parce qu’il affirme de façon méprisante que les autres aspirants à la chefferie ont stationné leur Kia à côté de sa Porsche. C’est une fiction ! Guy Nantel ne roule pas en Porsche, mais en Prius C (l’hybride la plus économique de Toyota) qui date de 2017.

Vous vous dites peut-être que je suis en conflit d’intérêts. Guy est chroniqueur à mon émission à QUB radio tous les jours. Nous sommes collègues à l’émission Le monde à l’envers à TVA. Et Guy est un ami proche avec qui je partage régulièrement des soupers (il prépare un excellent spaghetti au pesto).

Mais même des gens qui sont à l’opposé de Nantel ont adoré son spectacle.

Dans la loge de l’humoriste, après le spectacle, j’ai vu Anne Casabonne, du PCQ. Elle venait féliciter Nantel de l’avoir fait rire à gorge déployée alors qu’il venait de ridiculiser les anti-vaccins...

Casabonne est capable, elle, de comprendre le deuxième degré.

Pouvez-vous l’engager au Devoir ?

Rire jaune

Nantel pratique un humour politique et sociétal. Il prend une loupe grossissante pour exagérer et caricaturer des situations. Mais au final, il nous fait réfléchir : sur nos contradictions environnementales, notre indifférence aux vieux, etc.

Mais ce sur quoi Nantel veut le plus nous faire réfléchir, c’est sur notre indécision comme peuple, notre incapacité à nous donner un pays.

Nantel n’est pas « aigri » ou « amer » d’avoir perdu la chefferie du PQ. Il est déçu que, comme peuple, on n’ait pas choisi de devenir « maîtres chez nous ».

Et ça, ça n’a rien de drôle.