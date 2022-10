Le destin du français est lié à celui de la science

Actuellement professeur d’université à l’UQAR-Campus de Lévis, j’ai eu le privilège depuis 10 ans de travailler comme conseiller de quatre ministres dans trois partis différents. J’ai été directeur de cabinet adjoint pour deux d’entre eux.

Alors que l’encre de signature de nos nouveaux ministres est encore fraîche, il y a sans doute quelques recommandations que je ferais à chacun d’entre eux, mais ma première ira au ministre Jean-François Roberge : rapprochez-vous de votre homologue, la ministre Pascale Déry. Idéalement, ajoutez celui de l’Économie et de l’Innovation ainsi que celle des Relations internationales et de la Francophonie.

Pourquoi ? Parce qu’il est clair pour moi que le destin du français est intimement lié à celui de la science. Dans l’espace francophone, nous ne partageons pas toujours une même idée de ce qu’est l’Université et nous n’avons pas de vision commune.

Pourquoi ? Pour en parler, je reprends les propos du premier ministre du Québec, François Legault, à la suite de l’élection, le 3 octobre dernier : « le premier devoir d’un premier ministre [au Québec], c’est de s’assurer que la langue française garde toute sa place, toute sa vigueur » !

Or, la crise linguistique la plus importante ne se déroule pas à Montréal. Elle se déroule en science. Je n’ai pas besoin d’en dire davantage : tous celles et ceux qui œuvrent en science sont chaque jour davantage asservis aux impératifs de la langue anglaise, essentiellement parce que nos sociétés n’offrent pas une vie scientifique équivalente ou meilleure pour les personnes qui évoluent dans une science francophone. Les étudiants, au premier plan, doivent maîtriser l’anglais pour une panoplie de raisons et cela se poursuit ensuite dans les milieux de travail.

Solutions proposées

Et pour changer la donne, le Québec doit d’abord, faire deux choses :

cesser de soutenir le recrutement d’étudiants qui viennent étudier au Québec en anglais ; prendre la plus grande place possible dans l’espace francophone mondial, notamment à travers l’Agence universitaire de la Francophonie.

Dans cet espace francophone qui se développe, on ne doit pas seulement arrêter le déclin de la littératie scientifique en langue française, mais la promouvoir. Et cela ne touche pas seulement la production d’articles scientifiques en langue française ou leur traduction, mais aussi l’accès à un large éventail de manuels, de livres, à des activités d’apprentissage en ligne. Cela signifie de privilégier des congrès en langue française aussi, mais surtout d’offrir, aux jeunes qui nous suivent, une vie scientifique riche et prospère lorsqu’elle s’exerce en français.

Tisser des liens avec les francophones de partout

Le maintien du fait français passera par l’attractivité des collèges et des universités francophones auprès des populations qui les fréquentent ou qui sont susceptibles de les fréquenter, partout sur nos territoires : les meilleurs enseignants, directions et autres personnels, les meilleurs espaces, les meilleurs environnements d’apprentissage, les meilleures pratiques d’enseignement, les meilleures technologies... Le travail de recherche doit pouvoir se faire naturellement en langue française, ce qui interpelle aussi le ministre de l’Économie et de l’Innovation.

Notre premier ministre a raison lorsqu’il affirme que « le premier devoir d’un premier ministre [au Québec], c’est de s’assurer que la langue française garde toute sa place, toute sa vigueur ». Mais cela ne pourra se faire sans la science ni sans tisser des relations plus fortes avec les autres francophones du monde.

Photo courtoisie

Martin Maltais, professeur en financement et politiques d’éducation à l’UQAR, campus de Lévis