Moisissure et amiante : Réfection de l’hôtel de ville de Saint-Boniface en Mauricie

Un important chantier s'amorce à Saint-Boniface en Mauricie où l'hôtel de ville sera décontaminé et rénové aux coûts de près de 6 millions $.

L'hôtel de ville de Saint-Boniface sera presque entièrement refait. Tout l'intérieur doit être décontaminé. Moisissure, pourriture et amiante seront retirés d'ici la fin de 2023. Un projet d'une valeur de 5, 7 millions $.

Plusieurs options de décontamination s’offraient à la Municipalité : la démolition et la reconstruction complète du bâtiment; la réfection totale de l’intérieur; une réfection partielle.

L'automne dernier, de l'eau s'est infiltrée par le toit. C’est ce qui a créé la moisissure et la pourriture. À ce moment, de l'amiante a aussi été détecté. Les rénovations permettront aussi d'autres améliorations majeures. Entre autres, un ascenseur sera ajouté et il y aura de la ventilation et de l’isolation supplémentaire.

Le montant du projet comprend aussi la construction d'une nouvelle caserne d’incendie derrière l'hôtel de ville.

La caserne actuelle a été construite en 1967. « On doit absolument faire une caserne neuve parce que juste la mettre aux normes ce sont des sommes assez énormes » a expliqué le maire de Saint-Boniface, Pierre Désaulniers.

Depuis plus de deux mois, la Municipalité est prête à débuter les travaux. Toutefois, elle ne peut rien entreprendre sans la subvention du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

Les employés de l'hôtel de ville continueront de travailler à la bibliothèque de la ville jusqu'à la fin de 2023.