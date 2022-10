Montréal: Davantage d’espaces verts doivent être protégés dans l’Assomption, selon l’opposition

Après la décision de la Ville de protéger une partie du boisé Steinberg, dans Hochelaga-Maisonneuve, l’opposition lui demande d’aller encore plus loin et de protéger cinq autres espaces verts situés dans le même secteur.

«Ce sont des sites à très hautes valeurs écologiques, et ce sont les derniers endroits où on retrouve soit des arbres matures ou des milieux humides dans tout le secteur», a résumé Julien Hénault-Ratelle, conseiller de ville pour l’opposition.

Les cinq sites en question sont tous situés dans l’axe du boulevard de l’Assomption, entre les rues Sherbrooke et Notre-Dame, un secteur qui est surtout industriel.

Voyant d’un bon œil l’entente annoncée lundi entre la Ville et Hydro-Québec pour protéger une partie du boisé Steinberg, situé dans le même coin, M. Hénault-Ratelle estime que ce n’est toutefois pas suffisant.

«Quand on regarde l’indice de canopée dans l’arrondissement, on se rend compte qu’on est très en deçà de la moyenne montréalaise. C’est sûr que pour ce secteur, c’est encore plus faible que ça, vu qu’on est vraiment au cœur d’une zone industrielle», a ajouté M. Hénault-Ratelle.

Bien que l’opposition n’ait pas établi de coût définitif sur ce que nécessiterait l’achat de ces terrains, leur valeur foncière serait d’une valeur totale d’environ 30 millions $.

Un prix que la Ville devrait payer, selon le parti, afin de donner une certaine équité aux résidents de l’est de Montréal.

«Ce qu’on demande, c’est de sauver ce qu’il en reste pour la santé mentale, physique et la qualité de vie des citoyens dans le secteur», a renchéri Alba Zúñiga Ramos, également conseillère de ville dans l’opposition.

Au cabinet du maire de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve, on indique être «heureux» de voir que l’opposition partage la même vision sur l’importance de protéger les espaces verts.

On rappelle également que plusieurs mesures ont déjà été posées en ce sens, dont la protection du boisé Vimont, celle d’une partie du boisé Steinberg et le retrait de la boucle du prolongement Assomption-Souligny.

«Il serait toutefois irresponsable de s’engager sur des lots précis: c’est une invitation à la spéculation immobilière et c’est la meilleure façon de faire échouer des négociations pour des acquisitions de terrain», a réagi le cabinet, par courriel.