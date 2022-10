Montréal: la circulation sera entravée vers la Rive-Sud durant le week-end

Les automobilistes devront prendre leur mal en patience devant les entraves prévues sur le réseau autoroutier, notamment dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine fermé partiellement en raison de travaux majeurs d’ici novembre 2025.

Outre le pont-tunnel, des entraves sont à prévoir également durant le week-end sur les ponts Victoria, Samuel-De Champlain et Honoré-Mercier et l’échangeur Saint-Pierre que Mobilité Montréal recommande d’éviter.

En attendant, les entraves forceront la fermeture complète du pont-tunnel entre la sortie 5 de l’autoroute 25 en direction sud et la rue de l’Île-Charron, et ce, à compter de 0 h 30 samedi jusqu’à lundi à 5 h.

L’avenue Souligny sera fermée dans les deux directions entre les rues Dickson et Honoré-Mercier de vendredi 23 h 30 jusqu’à lundi à 5 h, alors que sur le pont Victoria, une seule voie sera ouverte en direction de la Rive-Sud de vendredi 13 h 30 à lundi 5 h.

Le pont Honoré-Mercier sera lui aussi fermé en direction de Montréal de vendredi 22 h à samedi 8 h et de dimanche 2 h à lundi 2 h, selon Mobilité Montréal qui précise que la circulation sera à contresens sur le pont en direction de Kahnawake.

Dans l’échangeur Saint-Pierre, comme chaque fin de semaine, la bretelle de la route 138 en direction est vers l’A-20 en direction ouest sera fermée à compter de samedi à minuit jusqu’à 5 h lundi.

Enfin dans l’ouest de l’île de Montréal, on prévoit sur l’autoroute 40 en direction est une fermeture complète entre la sortie 41 et l’entrée suivante de samedi à minuit à lundi 5 h, mais un détour est possible via la voie de desserte pour les usagers.