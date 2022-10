Ça n’a pas été chose facile, mais le Canadien a amorcé son périple de quatre rencontres du bon pied, savourant son premier gain sur une patinoire adverse, cette saison.

« Je suis très content du résultat. C’est rare que tu joues un match parfait. Ce soir, on a connu des hauts et des bas, mais on a trouvé une façon de gagner. »

– Martin St-Louis

Après Juraj Slafkovsky et Arber Xhekaj, la semaine dernière, c’était au tour de Kaiden Guhle de marquer son premier but. Un superbe tir sur réception, qui a déjoué Eric Comrie dans le haut du filet.

« J’ai reçu une passe splendide de “Savvy” [David Savard]. J’ai armé mon tir et je l’ai laissé partir. Je suis heureux d’avoir aidé l’équipe à gagner. »

– Kaiden Guhle

Parlant de Savard, le vétéran a joué un autre fort match. Joueur le plus utilisé du Canadien (22 min 49s), il a bloqué quatre tirs en plus de se faire complice de deux buts : ceux de Guhle et de Josh Anderson.

« C’est un joueur très intelligent. Il a une présence constante sur la patinoire. Il est reconnu pour son travail défensif, pour les tirs qu’il bloque, mais il n’obtient pas assez de reconnaissance pour ce qu’il accomplit offensivement. »

– Martin St-Louis

Dans les secondes précédant son but, Josh Anderson avait raté une première occasion en or de donner les devants au Canadien. Au lieu d’abdiquer, ses compagnons de trio et lui ont redoublé d’efforts pour finalement toucher la cible.

« Je voyais le filet ouvert devant moi. Leur gardien a fait un arrêt incroyable. Mais on est demeuré concentré, on a poursuivi notre présence et, par chance, j’ai eu l’occasion de me reprendre. »

– Josh Anderson