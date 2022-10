Pictorecettes : « Pizzas pochettes » en pita

Qui n’a jamais goûté les pizzas pochettes classiques du commerce que nous réchauffons au micro-ondes en quelques minutes ???

Et bien à partir de maintenant, vous n’aurez plus besoin de vous laisser tenter par ces petits chaussons car nous vous offrons ici une magnifique recette de pizza pochette saine et savoureuse. Des ingrédients frais et faciles à retrouver, la mozzarella, le cheddar d’ici, le saucisson et une sauce tomate goûteuse, rien de plus simple que de préparer ces petites collations gourmandes.

Bon appétit !

► Cliquez sur ce lien afin de consulter la version détaillée de la recette.