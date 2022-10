Question de point de vue

Je me suis souvent posé de grosses questions sur la façon désinvolte avec laquelle les citoyens du ROC (Rest of Canada) nous traitaient, nous les Québécois francophones. Mais depuis quelques années, je trouve qu’ils exagèrent en mausus. Comment se fait-il que dès qu’on ose mettre en cause leur fameuse notion de multiculturalisme, ils nous accusent automatiquement d’être racistes ?

Comment peuvent-ils s’accorder le droit de nous traiter de la sorte et sans aucune retenue, alors qu’on ne fait que défendre notre petite place dans la mer d’anglophones qui nous entoure de partout.

Une fière Québécoise

C’est justement parce qu’ils font partie de la majorité qu’ils ont beaucoup de mal à saisir que dans notre position de groupe minoritaire, même si nous sommes l’un des deux peuples fondateurs du Canada, notre survie dépend de notre vigilance à défendre notre place, ainsi que nos droits au sein de la Confédération canadienne.

Le multiculturalisme à la sauce anglophone qui prône la coexistence de différentes cultures au sein du pays s’oppose à la notion d’interculturalisme préconisée par un Québec qui refuse de se fondre dans un amalgame de minorités qui risquerait de le fragiliser encore plus.

Je suis d’accord avec vous que leur vision de notre position est sans nuances et qu’il est inapproprié de nous traiter de racistes. Mais comme nous avons refusé à deux reprises de nous donner un pays à nous, j’imagine que c’est le prix à payer pour notre manque d’audace.