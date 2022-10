Tournoi de tennis de Bâle: Félix Auger-Aliassime est invincible

Le Québécois Félix Auger-Aliassime connaît une séquence exceptionnelle et le Kazakh Alexander Bublik est sa plus récente victime en lice, le neuvième joueur mondial l’ayant emporté 6-2 et 6-3 en quart de finale du tournoi de tennis de Bâle, en Suisse.

• À lire aussi: Comment Félix peut atteindre son objectif de la saison

«FAA» a donc amélioré ses chances de qualification aux Finales de l’ATP, lui qui a remporté ses deux dernières compétitions, à Florence et à Anvers. Il pourrait effectuer un autre pas dans la bonne direction s’il l’emporte samedi face au vainqueur du duel tout espagnol entre le numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz, et Pablo Carreno Busta (15e).

Auger-Aliassime a signé un deuxième gain en trois sorties en carrière contre Bublik (38e), qui a offert une meilleure opposition que le Serbe Miomir Kecmanovic, écrasé 6-1 et 6-0 par le Canadien la veille. Cependant, le perdant a été coulé notamment par ses sept doubles fautes. «FAA» en a profité pour réussir quatre bris en 11 tentatives.

Encore une fois, celui-ci a été intraitable au service, n’affrontant pas une seule balle de bris. Il a empoché 88 % des points disputés quand il possédait les premières balles.