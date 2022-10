Tout ce que vous devez savoir sur le Centre de biométhanisation de l’agglomération de Québec

Le Centre de biométhanisation de l’agglomération de Québec (CBAQ) poursuit sa mise en service. À quelques jours du déploiement de la collecte de résidus alimentaires, prévue en novembre 2022, voici des informations supplémentaires sur ce projet d’envergure.

Tout d'abord, il faut comprendre que la biométhanisation est un procédé organique. Ce sont des bactéries qui décomposent la matière dans un milieu sans oxygène.

La montée en charge progressive du Centre de biométhanisation de la matière organique est donc conçue pour donner le temps aux bactéries d’atteindre la maturité. Lorsqu’elles atteignent leur pleine capacité, les bactéries ont besoin de 12 jours pour transformer les résidus alimentaires.

En termes de résultats, 10,2 millions de mètres cubes de gaz naturel renouvelable (GNR) seront produits chaque année au CBMO. Ce gaz renouvelable sera ensuite vendu à Énergir, selon une entente de 100 millions de dollars de revenus sur 20 ans. Une bonne nouvelle pour les citoyens qui en profiteront par extension!

De plus, 73 000 tonnes de digestat solides et une solution de sulfate d’ammonium – un fertilisant liquide – seront aussi produites par le CBMO. Ces produits seront écoulés dans le secteur industriel ou le marché agricole.

La valorisation des résidus alimentaires

Getty Images

C’est grâce à la valorisation des boues municipales et des résidus alimentaires des 600 000 citoyens de l’agglomération de Québec que le Centre arrivera à produire le gaz naturel renouvelable, le digestat et le sulfate d’ammonium. Quant à elle, la Station de traitement des eaux usées connectée directement au CBMO assurera l’apport en boues municipales.

Tous les citoyens de l’agglomération de Québec sont invités à participer à ce grand projet environnemental en triant leurs résidus alimentaires pour qu'ils soient biométhanisés. La participation de tous est souhaitée pour assurer la réussite du projet! On estime que 86 000 tonnes de résidus alimentaires et 96 000 tonnes de boues municipales seront traitées chaque année au Centre de biométhanisation de l’agglomération de Québec.

Mise en valeur des sacs

Matériel distribué gratuitement par la Ville : contenant de cuisine et provision de sacs mauves.

C’est dans le but de faciliter la vie des citoyens, et ainsi d’assurer la participation du plus grand nombre (dont les habitants des multilogements qui composent 60% de la population) que la Ville de Québec a choisi la collecte par sacs de couleur.

Pour participer, les citoyens utilisent le matériel fournit gratuitement par la Ville, ils remplissent les sacs mauves de résidus alimentaires et ils les déposent dans leur contenant habituel pour qu'ils soient ramassés. Ainsi, la Ville évite de déployer une troisième voie de collecte, ce qui signifie moins de coûts, moins de camions de collecte sur les routes et moins d’émissions de gaz à effet de serre.

Au Centre de biométhanisation, un tri optique permettra de séparer les sacs de couleur des déchets, puis les sacs seront ouverts et vidés pour que leur contenu soit transformé en pulpe et biométhanisé.

Les sacs vides seront ensuite récupérés, nettoyés et mis en valeur. La Ville de Québec travaille activement avec Alliance Polymère Québec sur des projets-pilotes pour trouver une technologie de valorisation des sacs adaptée à ses besoins.

Le Centre de biométhanisation de l’agglomération de Québec est un exemple concret d’économie circulaire et permet de réduire de 18 000 tonnes l’émission des gaz à effet de serre. De là l’importance de participer à la collecte résidentielle, afin de donner une deuxième à nos résidus alimentaires!