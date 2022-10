Un autre projet de transport en commun, le SRB Pie-IX, mis sur pause à Montréal

Québec et Montréal mettent sur pause le prolongement du Service rapide par bus (SRB) Pie-IX entre le Stade olympique et la rue Notre-Dame, pour des raisons de coûts, a appris Le Journal.

Au moment où la Métropole s’engage dans quatre ans de congestion routière à cause des travaux majeurs au tunnel Louis-Hyppolite–La Fontaine, c’est une autre tuile sur la tête des automobilistes qui souhaitent des options pour se déplacer plus facilement.

Le SRB Pie-IX accueillera ses premiers passagers le 7 novembre prochain, avec neuf ans de retard et des dépassements de coût de plus de 300 %.

Mais en septembre, la Société de transport de Montréal (STM) a annulé l’appel d’offres pour son prolongement vers le sud, entre les rues Pierre-de-Coubertin et Notre-Dame.

Elle avait reçu deux soumissions à des montants de 135 et 181 millions de dollars. Or, le gouvernement du Québec, qui finance le projet, avait prévu une enveloppe de 78 millions pour le prolongement.

«Un écart financier a été constaté entre les soumissions reçues et les prévisions initiales, établies par une firme indépendante», explique la porte-parole de la STM, Justine Lord-Dufour.

Elle indique que le prolongement est «présentement en cours d’analyse».

Cher à la CAQ

Le prolongement du SRB Pie-IX jusqu’à Notre-Dame avait rapidement été mis de l’avant par le gouvernement de François Legault dans son premier mandat, notamment comme solution à la congestion routière et à l’engorgement de la ligne orange du métro de Montréal.

En 2019, la ministre déléguée aux Transports Chantal Rouleau et la mairesse de Montréal Valérie Plante avaient annoncé le projet en grande pompe.

«C'est plus qu'un prolongement! Nous parlons d'un véritable axe nord-sud et d'une future intermodalité avec un mode de transport structurant, moderne et électrique sur la rue Notre-Dame», avait alors déclaré Mme Rouleau.

Un autre projet retardé

Celle-ci faisait référence au projet de REM de l’Est, un autre projet cher à son parti, mais qui a déraillé depuis.

La Caisse de dépôt et placement du Québec, qui devait piloter le projet comme elle l’a fait dans l’ouest de l’île, s’est retirée du projet au printemps dernier. Le tracé aérien qu’elle prévoyait au centre-ville, sur le boulevard René-Lévesque, ne finissait plus de susciter la grogne et la Caisse refusait d’envisager un tracé souterrain.

Depuis, le gouvernement du Québec a repris les rênes du projet, qui est retourné au stade embryonnaire.

Le ministère des Transports est sur le point de mandater une firme de consultants pour revoir tout le scénario de ce projet de transport en commun qui doit relier Pointe-aux-Trembles, Montréal-Nord et Rivière-des-Prairies, entre autres.

Le MTQ indique même qu’«il est trop tôt» pour savoir si la nouvelle mouture du REM de l’Est croisera la rue Pie-IX, comme prévu initialement.

Le SRB Pie-IX en bref