Un groupe anti-tramway a fait «l’entremetteur» entre Martine Ouellet et Anne Guérette

La cheffe de Climat Québec, Martine Ouellet, et l’ex-conseillère municipale, Anne Guérette ont fait front commun, vendredi matin, pour demander aux élus de tous les paliers de gouvernement de considérer d’autres options que le tramway pour Québec, après qu’un groupe anti-tramway leur ait suggéré de se rencontrer.

• À lire aussi: Ville de Québec: «Plein support» au tramway, assure Jonatan Julien

• À lire aussi: Tramway: Jonatan Julien promet d’être un «allié indéfectible» au maire de Québec

• À lire aussi: 3e lien : Geneviève Guilbault assure qu’elle «aime» Bernard Drainville

«Il n’est pas trop tard pour requestionner le projet», ont martelé les deux femmes lors d’une conférence de presse à Québec.

Elles demandent au gouvernement de revoir «la machine et le parcours» et elles dénoncent le projet de tramway qui, selon elles, coûte trop cher et ne jouit pas d’une acceptabilité sociale suffisante. Elles proposent également de reconsidérer le projet de métro léger et celui de tramway sans rail intelligent.

La rencontre entre Martine Ouellet et Anne Guérette est l’idée du groupe anti-tramway Québec mérite mieux (QMM), a reconnu la cheffe de Climat Québec.

«On se connaissait mutuellement, mais plus dans l’espace public, a-t-elle dit. Mais je vais vous avouer que c’est Québec mérite mieux qui, voyant les positions de l’une et de l’autre, a dit : “je pense que vous auriez avantage à vous parler”, et donc qui ont fait l’entremetteur là. Et ça a vraiment été une rencontre magique.»

Les deux femmes soutiennent toutefois que leur sortie commune n’a pas été «téléguidée» ni organisée par QMM, qui n’aurait seulement eu l’idée de les mettre en relation.

«On avait déjà pris position avant. Quand vous dites téléguidé, c’est extrêmement réducteur, et ce n’est pas du tout ça. On est pour du transport collectif», a souligné Martine Ouellet.

«De toute façon Martine était sur la liste des nombreuses personnes à qui je parle tous les jours et à qui je veux parler. Donc quand j’ai rencontré Donald Charrette qui m’a dit : “on a eu cette idée-là”, j’ai dit : “de toute façon, je voulais parler à Martine”», a renchéri Anne Guérette.

Plus de détails à venir...