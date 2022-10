Un motocycliste gravement blessé après une collision sur l’A-10

Un motocycliste d’une soixantaine d’années se trouvait dans un état critique vendredi soir après avoir heurté un pick-up sur l’autoroute 10 à la hauteur de Chambly, en Montérégie.

L’accident est survenu vers 16h45 en direction est de l’autoroute au niveau du kilomètre 24, a indiqué Catherine Bernard, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

Les deux conducteurs seraient rentrés en collision en voulant effectuer un dépassement par la droite.

La personne au volant du pick-up a quitté les lieux sans porter assistance au motocycliste gravement blessé, qui a été conduit vers un centre hospitalier où l’on craindrait pour sa vie.

Des enquêteurs et un reconstitutionniste se sont rendus sur les lieux pour tenter de faire la lumière sur les causes et circonstances de l’événement.