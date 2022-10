Une aide de 10 millions $ à Natation Canada et Patinage Canada

Le gouvernement fédéral a octroyé vendredi d’importantes sommes d’argent aux organismes Natation Canada et Patinage Canada pour leur permettre de poursuivre leurs activités et de contribuer à la sécurité dans le sport.

Ces fonds sont versés chaque année via le Programme de soutien au sport de Sport Canada afin de «respecter des normes importantes en matière de gouvernance, de reddition de comptes et de sport sécuritaire», a rappelé Ottawa par voie de communiqué.

Du montant de 7 523 136 $ remis à Natation Canada, 40 000 $ seront consacrés à la sécurité. Du côté de Patinage Canada, c’est une enveloppe de 2 426 500 $ qui lui sera donnée, dont 50 500 $ serviront à la sécurité.

Pour chaque fédération, une formation obligatoire sera offerte aux athlètes, aux entraîneurs et au personnel de soutien afin de prévenir et gérer les cas de maltraitance. Le Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport (CCUMS) sera également intégré aux politiques des organisations.

Au niveau sportif, 250 000 $ serviront à l’organisation de la Coupe du monde de natation de la FINA à Toronto, qui se tient de vendredi à dimanche. Un montant de 150 000 $ sera utilisé pour les Internationaux Patinage Canada 2022, qui ont lieu la même fin de semaine à Mississauga, en Ontario.