Université Concordia: des excuses présentées à la communauté noire

Des excuses officielles destinées à la communauté noire ont été présentées vendredi par le président de l’université montréalaise Concordia en raison de préjudices causés par l’institution, particulièrement après une manifestation étudiante en 1969.

Ces excuses ont été présentées dans le cadre du dévoilement du rapport final du Groupe de travail du président sur le racisme chez les Noirs, qui avait pour mission de produire des recommandations afin de lutter contre le racisme systémique dans la vie universitaire.

Il s’agissait aussi de reconnaître le rôle du racisme lors de la manifestation étudiante Sir George Williams en 1969, une occupation pacifique contre la discrimination anti-noire qui a dérapé au moment où la police a voulu expulser les étudiants par la force.

«Pour Concordia, la reconnaissance de ces événements est une étape nécessaire qui aurait dû être franchie depuis longtemps», a déclaré le président de l’Université, Graham Carr.

«Mais ce n'est pas une fin en soi. Oui, ces excuses publiques reflètent notre besoin de remettre en question les idéologies et les actes passés. Elles nous obligent également à faire mieux et reflètent notre engagement à nous efforcer chaque jour d'être une communauté où chacun peut avoir un sentiment d'appartenance», a-t-il ajouté.

Formé à l’automne 2020, le groupe de travail a donc créé une feuille de route pour l’avenir de l’université, qui consiste notamment à embaucher un membre du corps professoral pour diriger le développement d’un programme d’étude sur les Noirs et la diaspora africaine dans le contexte canadien.

«Le projecteur que nous avons pu braquer sur le racisme systémique dans l'ensemble de l'institution a révélé des vérités bouleversantes sur la façon dont les étudiants, le personnel et le corps enseignant noirs vivent et naviguent dans les possibilités, les espaces, les services et les systèmes de récompense et de reconnaissance de leur travail et de leurs connaissances au sein de l'université – souvent dans des réalités différentes de celles de leurs camarades étudiants et collègues», a expliqué Angélique Willkie, vice-rectrice exécutive aux affaires académiques.

«Nous nous attelons maintenant à la tâche difficile de mettre en œuvre ces recommandations et de renforcer nos relations avec les communautés noires, sur le campus et à Montréal», a souligné M. Carr.