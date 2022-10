Vins d’automne

Avec les journées qui raccourcissent, l’explosion de couleurs dans les arbres et le temps plus froid qui s’installe, l’automne est le moment de l’année où l’on change ses habitudes de consommation.

On délaisse tranquillement les vins légers pour se tourner vers des vins de structure avec plus de tanins et, souvent, des degrés d’alcool plus élevés. Ce « changement » est surtout influencé par la manière dont sont façonnés les repas d’automne. On commence à cuisiner des mijotés et des viandes braisées, surtout si on a un chasseur dans sa famille ou dans son cercle d’amis. La ratatouille s’invite à table alors que les fromages en fin de repas ouvrent la porte au retour des vins fortifiés comme le porto ou le banyuls. Voici cinq vins de saison à savourer.

Buvez moins. Buvez mieux.

Tasca, Regaleali 2021, Sicilia

★★1⁄2 | $1⁄2 | 15,75$ | Italie 12 % | 3 g/L

Code SAQ : 715086

Au rayon des vins « je redécouvre mes classiques », ce blanc sicilien vous réchauffera le cœur dans le temps de le dire. Il émoustillera aussi vos sens avec son assemblage hétéroclite dominé par l’insolia – un cépage autochtone autrefois destiné à la production de marsala –, et composé de grecanico, de catarratto (deux autres cépages typiques de la plus grande île de Méditerranée) et un peu de chardonnay. Un vin bien sec, vif au nez d’iode, de citron et de fleur blanche. Belle amertume en finale qui vient rehausser les saveurs. Il accompagnera merveilleusement bien les huîtres ou les fruits de mer. Et c’est vendu à petit prix.

Rings, Sauvignon Blanc 2021, Pfalz

★★★ | $$1⁄2 | 26,35$ | Allemagne 12 % | 5,5 g/L - Bio

Code SAQ : 14949111

Si vous cherchez à épater la galerie avec un sauvignon « ovni », voici votre chance ! Ça vient de Pfalz en Allemagne, une région surtout connue pour le riesling. C’est aussi bio, nature et bouché avec une capsule à vis. Résultat : on devine d’abord un perlant en attaque de bouche. Ça apporte un supplément de vitalité au vin. Et ça se stabilise après une bonne aération. Nez immédiatement aguicheur où le sauvignon révèle son côté exotique avec des notes de kiwis, de pêche, de menthe et d’iode. Ne vous fiez pas au taux de sucre non plus, l’acidité vient contribuer à l’équilibre nécessaire. Le vin laisse ainsi une impression de richesse, mais le tout paraît sec. Génial avec un fromage de chèvre.

Ortas, Tradition 2019, Rasteau

★★1⁄2 | $$ | 17,50$ | France 14 % | 1,6 g/L

Code SAQ : 113407

Un autre vin qui figure au rayon des classiques de la SAQ et qui mérite d’être revisité. Produit par la cave coopérative de Rasteau, ce rouge à base de grenache complété par la syrah et le mourvèdre étonne par la constance de sa qualité. Un nez intense de garrigue, de cerise, d’olive, de thym et de laurier. C’est juteux avec des tanins souples et de bonne définition. Authentique et se terminant sur une longueur appréciable, il pourra accompagner autant le bon vieux pâté chinois qu’un burger ou une ratatouille.

Quinta de la Rosa, Passagem Reserva 2019, Douro

★★★★ | $$$ | 31,00$ | Portugal 14 % | 3,5 g/L

Code SAQ : 12185698

Belle surprise et un retour aux sources pour ce très joli vin du Douro. Passablement boisé dans les millésimes précédents, ce 2019 affiche un fruité éclatant malgré les 18 mois d’élevage en fût de chêne français. On a droit ici à un assemblage à parts égales de touriga franca et touriga nacional avec environ 15 % de tinto cão qui complète. C’est diablement charmeur avec des notes de fruits noirs, de réglisse et de torréfaction. Un fruité nourri, presque riche, mais contenu s’articulant autour de tanins fins. D’une étonnante buvabilité, il culmine sur une finale qui s’étire pour notre plus grand bonheur. Ça mérite bien quatre étoiles !

Cabral, Tawny 10 Ans, Porto

★★★ | $$$ | 29,70$ | Portugal 20 % | 120 g/L

Code SAQ : 10270741

Décidément, on reste avec les classiques. Ce porto, dont la moyenne d’âge fait une dizaine d’années, se montre fort réjouissant. On aime son nez porteur avec des tonalités de noix, de caramel, de marmelade et de torréfaction. La couleur a commencé à prendre des nuances cuivrées. En bouche, les saveurs sont certes sucrées et enveloppantes, mais portées par une franche acidité. Longue finale veloutée qui rappelle l’érable et une touche de fumée. Impeccable et l’un des tawnys 10 ans les moins chers à la SAQ.

Correct ★

Bon ★★

Très Bon ★★★

Excellent ★★★★

Exceptionnel ★★★★★

Plus d’étoiles que de dollars : vaut largement son prix

Autant d’étoiles que de dollars : vaut son prix

Moins d’étoiles que de dollars : le vin est cher