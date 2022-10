Water Polo Canada: une enquête et une suspension

Une journée après le dépôt d’une poursuite au civil de 5,5 millions $, le conseil d’administration de Water Polo Canada a annoncé qu’une enquête indépendante sera tenue.

L’entraîneur de l’équipe nationale masculine Pat Oaten a également été suspendu, et ce, pendant la durée de l’investigation.

«La sécurité est une priorité pour Water Polo Canada, car nous croyons que tous les athlètes de water-polo au Canada ont le droit à un environnement sportif sécuritaire, de la piscine municipale à la piscine olympique», a déclaré la présidente de l’organisation Kathleen Dawson, dans un communiqué envoyé au réseau TSN.

Rappelons que quatre anciennes joueuses de l’équipe nationale canadienne se sont adressées aux tribunaux pour dénoncer le manque de soutien de la fédération dans des cas d’abus et de harcèlement.

Dans des documents déposés à la Cour supérieure de l’Ontario le 29 avril, les plaignantes ont décrit en détail certains des actes commis entre 2004 et 2016 par d’anciens entraîneurs et membres du personnel de Water Polo Canada. Les noms de quatre hommes, dont Pat Oaten, sont mentionnés dans la poursuite pour des allégations de gestes reprochables.

Waterpolo Québec réagit

Un peu plus tôt dans la journée, Waterpolo Québec a publié un communiqué en soutien aux quatre athlètes.

«En mon nom et celui de la fédération, j’offre soutien et sympathies aux victimes. Nous leurs sommes solidaires et appuyons leurs démarches de dénonciation», a affirmé le directeur général Olivier Bertrand.

«Waterpolo Québec prend la situation très au sérieux et rappelle qu’aucun geste d’abus, de harcèlement, de négligence ou de violence n’est toléré dans la pratique de son sport, a-t-il ajouté. Chez nous, c’est tolérance zéro.»