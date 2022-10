BRISEBOIS, Roland



À Pointe-Claire, entouré des siens, le 24 octobre 2022, à l'âge de, est décédé M. Roland Brisebois, époux de feu Mme Jacqueline Legault.Il laisse dans le deuil ses enfants Rolande (Aurel Cadieux), Robert, Guy (Diane Legault), Michel (Diane Lauzière) et Laurent (Maryse Toulouse), ses petits-enfants Chantal, Johanne, Christine, France, Nathalie, Vincent et Stéphane, ses arrière-petits-enfants Mila, Aela, Matias, Miriam, Gabriel, Thomas, Logan, Marc-Antoine, Mélodie, Claudiane et Zakary ainsi que plusieurs parents et amis.Natif de Pointe-Claire, il y est demeuré toute sa vie oeuvrant d'abord comme cultivateur puis comme jardinier. Il était un amoureux de la nature et des gens.La famille vous accueillera au salon222 AUTOROUTE 20POINTE-CLAIREle vendredi 4 novembre de 14h à 17h et de 19h à 21h et le samedi 5 novembre dès 9h.Les funérailles seront célébrées le samedi 5 novembre à 11h en l'église St-Joachim, 2 rue Ste-Anne, Pointe-Claire.