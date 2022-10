MARTIN, Ghislaine

(née Bergeron)



À Laval, le 14 octobre 2022, à l'âge de 90 ans, est décédée entourée de sa famille, Mme Ghislaine Bergeron Martin, épouse de feu Gabriel (Gaby) Martin.Elle laisse dans le deuil ses enfants Claude (France), Réjean (Josée), Stéphane et Maryse (Daniel), ses petits-enfants Jean-Frédéric (Marie), Marc-André (Kathleen), Simon (Audrey), Ann-Katherine (Dominic) et London C., ses sept arrière-petits-enfants, sa soeur Monique, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille accueillera parents et amis au complexe funéraire :dimanche le 6 novembre 2022 de 13h à 17h. Une cérémonie aura lieu à 16h.Des dons à la Fondation Maxime-Letendre seraient appréciés.