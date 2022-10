Légaré, Père Clément



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 24 octobre 2022, à l'âge de 99 ans, est décédé Père Clément Légaré, membre de la communauté des Eudistes. Né le 21 février 1923, il était le fils de feu Alfred Légaré et de feu Estelle Leclerc.Il a fait ses études classiques à l'Externat Saint-Jean-Eudes (aujourd'hui CEGEP de Limoilou) et est entré par la suite au Séminaire des Pères Eudistes à Charlesbourg pour sa formation philosophique et théologique. Il est ordonné prêtre le 3 juin 1950, en la Basilique de Québec.Il commence une carrière d'enseignant au Collège eudiste de Bathurst, puis à l'Externat Saint-Jean Eudes, avant de devenir Supérieur du Collège de Rosemont.Après avoir obtenu, en 1957, une Licence en lettres à l'Université Laval, suivront un diplôme de l'École Pratique des Hautes Études (Maîtrise, Paris) et un Doctorat en linguistique (sémantique) à la Sorbonne-Nouvelle (Paris). À son retour au Canada, il deviendra donc professeur de linguistique à l'Université du Québec à Trois-Rivières où il sera impliqué de 1972 jusqu'à sa prise de retraire en 1996. Il poursuivra dans ce milieu ses recherches en Sémiotique du discours religieux, particulièrement à travers les Oeuvres de Saint Jean Eudes, notre fondateur, en publiant deux thèses et de nombreux articles. En 2018, il quitte Trois-Rivières pour s'installer à l'infirmerie de la Maison des Eudistes à Charlesbourg et déménage à la Résidence Domaine Mahonia, en juin 2022.En plus de la famille eudiste, il laisse dans le deuil de nombreux neveux et nièces, des amis fidèles et de nombreux collaborateurs de l'Université du Québec à Trois-Rivières.Il aura consacré toute sa vie, avec méthode, dans la recherche universitaire, en accompagnant les étudiants dans des champs de recherche sur la richesse de la langue, les contes populaires québécois, le langage de la Bible et les écrits de Saint Jean Eudes.Rendons hommage à cet homme de lettres, exceptionnel pour nous et pour le Québec. Lui qui a cherché toute sa vie, la beauté du Verbe, qu'il trouve enfin Celui que l'Évangéliste Jean annonce : "" (Jn 1,1)Le moment des funérailles sera communiqué à une date ultérieure.Vos marques de sympathie envers la communauté pourraient se manifester par un don (avec reçu d'impôt) pour nos missions à Les Oeuvres Eudistes, 2215 Marie-Victorin, Québec, G1T 1J6.