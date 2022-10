FOREST, Ghislaine



Après une longue maladie, le mardi 25 octobre 2022 Madame Ghislaine Forest est décédée à l'âge de 77 ans.Fille d'Irène Collin et de Eustache Forest, elle laisse dans le deuil son conjoint Michel Ethier, sa belle-fille Elyse Ethier (Gabriel Savard-Riopel), ses soeurs Jacinthe et Carmen, son frère Yves, ainsi que de nombreux parents et amis.Les gens pourront exprimer leur sympathie à la famille au :15005 RUE SHERBROOKE ESTMONTRÉAL, QC H1A 3X1www.cfdt.cale lundi 7 novembre de 10h à 14h, suivi de la cérémonie à 14h en la chapelle du complexe.Votre sympathie peut se témoigner par un don à La maison Tournesols située à Longueuil, laquelle offre du répit aux aidants naturels. Tout don peut être effectué facilement via leur site web. www.maisontournesols.org