DUFRESNE, Claude



4 juillet 1936 - 16 octobre 2022C'est avec une grande tristesse que nous vous faisons part du décès de Claude Dufresne survenu à Laval le 16 octobre 2022, à l'âge de 86 ans.Il laisse dans le deuil Alberte Vanier, sa conjointe depuis plus de 61 ans, ses deux filles : Sylvie (Benoit) et Josée; ses petits-enfants : William (Sarah), Victor (Laurie), Yanne, Xarly (Sirène) et Sophie; ses arrière-petits-fils : Edouard et Philippe; sa soeur, Jeannine (feu Paul) et ses frères : Roland (Delia) et André (feu Huguette), ses belles-soeurs, ses beaux-frères, ses nièces, ses neveux ainsi que plusieurs parents et ami(e)s.Pour commémorer sa vie, ses filles accueilleront parents et amis au :le dimanche 6 novembre 2022 de 13h à 16h.Vos condoléances et vos marques de sympathie pourraient se traduire par un don en son nom à un organisme de votre choix.