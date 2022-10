BRUNET, Éliette



À Montréal (arrondissement de Saint-Laurent), Éliette Brunet est décédée le 23 octobre, à la Résidence Les Pionnières (résidence privée pour aînés dédiée aux communautés religieuses). Née le 20 août 1933, de feu Adrien Brunet et de feu Alice Groulx, elle était l'aînée d'une famille de 7 enfants. Elle s'est éteinte à l'âge de 89 ans et laisse dans le deuil ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs: Suzanne, Luce (Benoît Larivière), Michel (Christine Jandet), Yolaine, feu Normand (Marguerite Méret), Solange (feu Gilles Bastien), de nombreux neveux et nièces ainsi que les membres de son Institut de vie consacrée et de la Famille spirituelle Mater Christi.Après une courte carrière d'enseignante, Éliette est entrée dans la Société du Christ Seigneur en 1960. Animée de zèle pour la transmission de la foi, elle s'est dépensée corps et âme dans l'animation de divers groupes à spiritualité ignatienne et dans l'accompagnement de nombreux membres des Fraternités Foi et Vie et de la famille spirituelle Mater Christi. De plus, l'aide aux aînées de son Institut de vie consacrée lui tenait à coeur.Elle sera exposée au4100, av. de Vendôme, Montréal H4A 3N1le mercredi 2 novembre, de 14h à 17h et de 19h à 21h.Les funérailles se tiendront le jeudi 3 novembre, à 10h, à l'église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, 4155, rue Wellington, Verdun (tout près de la station de métro De l'Église). L'inhumation suivra au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.CENTRE FUNÉRAIRE CÔTE-DES-NEIGES