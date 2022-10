VEILLETTE, Pauline Goulet



Le 3 octobre 2022, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Pauline Goulet où elle rejoint son époux feu Paul Veillette.Elle laisse dans le deuil ses fils Luc, Guy (Martine) et Martin, ses petits-enfants Pascale (Mathieu), Sébastien, Stéphanie (Simon), Audrey (Nikolas), Patricia (Jordan), ses arrière-petits-enfants Olivier, Charlie et Jade, ses soeurs Denise, Simone, Johanne, Danielle et ses frères Benoît et Pierre, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances à l'église des Saints-Anges (1400 boul. St-Joseph, Lachine) le vendredi 18 novembre 2022 de 9h00 à 10h00, suivi des funérailles à 10h00.www.jjcardinal.ca