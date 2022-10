MARGINEAN, Claire

née BERNIER



Résidente de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, est décédée à Saint-Eustache, le 22 octobre 2022, à l'âge de 98 ans, madame Claire Bernier, épouse de feu Constantin Marginean.Femme d'exception, elle laisse dans le deuil ses enfants Carole (André), Gaston (Nicole), Alain (Patricia), Daniel (Viviane) et Sylvie (Richard), ses petits-enfants Marie-Christine, François, feu Félix, Julie, Maude, Dominique, Laurence, Jeanne, Victor et leur conjoint(e) et ses dix-sept arrière-petits-enfants.Elle laisse également dans le deuil son frère Réjean (Thérèse) et sa soeur Pierrette, ses neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 18 novembre de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le samedi 19 novembre dès 9h au :SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC(450) 473-5934Une liturgie de la Parole aura lieu le samedi 19 novembre à 11h au salon du complexe.