MC DUFF, Jean Noël



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Jean Noël Mc Duff, survenu le 7 octobre 2022, à l'âge de 91 ans. Il était l'époux de feu Mme Gisèle Gadbois.Il laisse dans le deuil ses enfants Guy et Diane (Gilles Camirand), ses petits-fils Pascal, David, François et Nicolas McDuff-Champoux, son arrière-petit-fille Maëva McDuff-Leblond, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 5 novembre 2022, de 14h à 16h à laUne cérémonie sera célébrée à 16h, en la chapelle de la Résidence funéraire Notre-Dame.La famille tient à remercier l'équipe des soins de la Résidence Angélica pour leurs bons soins et leur dévouement auprès de M. Mc Duff.