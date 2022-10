BOURBONNAIS, Alain



Subitement, le 25 octobre 2022, à l'âge de 62 ans, est décédé à L'île Perrot monsieur Alain Bourbonnais, époux de madame Christiane Tessier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Tommy, ses beaux-enfants David (Jaime), Soo-Lin (Patrick), Alexandre (Valérie), Mai-Lin (Brian), Lei-Lin (Thomas) et Jonathan, la mère de son fils, Louise, ses quatorze petits-enfants, ses frères Rosaire (Louise), Rolland (Monique), Robert (Nicole), Léo-Paul (Michèle), Daniel (Jacqueline) et sa soeur Hélène (Mathias) ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le mardi 1er novembre 2022 de 14h à 17h et de 19h à 21h :VAUDREUIL-DORION, J7V 2K4www.maisonfuneraireroussin.comLes funérailles auront lieu le mercredi 2 novembre 2022, à 11h, en l'église Sainte-Rose-de-Lima à L'île Perrot, suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit.Au lieu de fleurs, des offrandes de messes seraient appréciées en sa mémoire.