LARIVIÈRE, Claude



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès subit de notre père Claude Larivière, survenu le 24 octobre 2022, à l'âge de 83 ans, et demeurant à Saint-Roch-de-Richelieu. Il était le fils de feu Bernard Larivière et feu Marie-Irène Péloquin.Très vite, il est parti rejoindre son épouse bien-aimée et complice des 52 dernières années, Madame Odette Vallée, et ses soeurs, feu Clarisse Larivière (feu Lucien Lambert), feu Micheline Larivière (Jules Arsenault) et feu Lise Larivière (Raymond Proulx).Il laisse dans le deuil ses enfants : Martin (Patrick Ney), Caroline (Denis Richard), Pascal (Josée Létourneau) et ses petits-enfants, ses autres beaux-frères et belles-soeurs, sa filleule, son filleul, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.Les funérailles seront célébrées en l'église de Saint-Roch-de-Richelieu (888, rue Saint-Pierre, Saint-Roch-de-Richelieu) le samedi 12 novembre 2022 à 11h30. La famille sera présente à l'église dès 9h30 pour recevoir les condoléances.Des dons faits en sa mémoire à l'Institut de cardiologie de Montréal seraient appréciés.GILBERT MANDEVILLE & FILS912 CHEMIN ST-ROCHSOREL-TRACY, QC J3R 3K5Tél. 450.743.3607 | salonsmandeville.comg.mandeville@bellnet.ca