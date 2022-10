HARPIN, Roger



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Roger Harpin, survenu le 23 octobre 2022, à l'âge de 89 ans.Époux de Claudette Laperrière pendant 56 ans, il laisse dans le deuil ses fils Daniel et Robert (Martine Bisaillon), ses petits-enfants Karine, Francis, Stéphanie et Mathieu, ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera, en présence des cendres, le samedi 5 novembre 2022 de 13h à 15h aux :450-455-3131 www.aubryetfils.ca