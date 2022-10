LANDRY, Jean-Yves



Le 20 octobre 2022, à l'âge de 72 ans, est décédé M. Jean-Yves Landry, de Joliette. Il était le fils de feu Rosaire Landry et de feu Marcelle Thouin.Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs : Mariette (Claude Turgeon), Roger, Louise (Renald Magny) et Danielle (Denis Charland); sa belle-soeur Monique Comtois (feu Claude Landry); sa filleule Isabelle Turgeon (Mario Mejia); ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 5 novembre de 15h30 à 17h30 auwww.centrefunerairejoliette.comL'inhumation aura lieu à une date ultérieure au cimetière de St-Jacques.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal.