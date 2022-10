DOUCET (née CHOQUETTE)

Janine



À Rosemère, le 12 octobre 2022, s'est éteinte Janine Choquette, à l'âge de 92 ans, des suites de la maladie d'Alzheimer; épouse de feu Armand Doucet, décédé le 13 octobre 2020 et mère de feu Jean-Marie, son fils cadet, décédé le 1er novembre 2020.Elle laisse dans le deuil ses fils Michel (Sylvie) et Pierre (Céline), ses petits-enfants Mathieu (Julie), David, Marie-Michèle (Mathieu), Alexandra (Marco) et ses deux arrière-petits- enfants Félix et Chloé, ainsi que plusieurs parents et amis.Une cérémonie aura lieu le dimanche 6 novembre à 11h30 au complexe funéraireAu lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer, formulaires disponibles sur place.