BLAIS, Olivette, s.n.j.m.



À la Maison Jésus-Marie, le 23 octobre 2022, à l'âge de, est décédée Soeur Olivette Blais, en religion Soeur M. Thérèse-Eva. Née à Sherbrooke, elle était la fille de Arthur Blais et de Eva Vallières.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil : des nièces et nombreuses personnes qui l'ont connue et appréciée pour tout son dévouement comme enseignante, sacristine, réceptionniste.L'urne contenant les cendres de Soeur Olivette Blais sera exposée à la86, rue St-Charles estLongueuil, Qc J4H 1A9le mardi 8 novembre à 12h. Une Eucharistie sera célébrée à sa mémoire le même jour au même endroit à 14h, suivie de la mise en terre.Afin de suivre les directives de la Santé Publique, le port du masque, le lavage des mains et la distanciation sont recommandés.