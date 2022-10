DESROCHERS (née Rivard)

Réjeanne



À Montréal, le 22 octobre 2022, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Réjeanne Rivard, épouse de feu Paul Desrochers.Elle laisse dans le deuil ses enfants Benoît et Anne, ses petits-enfants Catherine (Luc-William), Marie, Ariane et son arrière-petite-fille Florence, ses soeurs Raymonde, Andrée et Nicole, son frère Henri (Carmen) ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis au complexe funérairele dimanche 6 novembre 2022 de 13h à 17h. Une cérémonie aura lieu en chapelle du complexe à 16h30.Au lieu de fleurs, un don à Parkinson Québec serait apprécié.