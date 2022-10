BRIARD, Dr Raymond



8 juin 1955 - 8 octobre 2022C'est avec regret que nous vous annonçons le décès de Dr Raymond Briard, âgé de 67 ans, survenu subitement le 8 octobre 2022.Il laisse dans le deuil son épouse Sylvie Grégoire, sa fille Florence Grégoire-Briard (Matthew Magyar), son fils Étienne Grégoire-Briard (Audrey Marcil-Labelle), son petit-fils Léo, ses beaux-frères et sa belle-soeur: Jacques Grégoire, Micheline Grégoire, Pierre Grégoire (Francine Brouillette) et Luc Grégoire, ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au salon funérairele vendredi 4 novembre de 14h à 17h et de 19h à 21h30 et le samedi 5 novembre dès 9h. Suivra à 13h, un service à l'église de La Purification ainsi que l'inhumation des cendres au cimetière.