RAINVILLE, Marcel



À Pointe-Claire, le 24 septembre 2022, à l'âge de 87 ans, est décédé Monsieur Marcel Rainville, époux de Madame Denise Lauzon.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Ann (Daniel) et Doreen (Michel), ses petits-enfants Éric, Andrée-Ann, Alexandre et Philippe, leurs conjoints(es) respectifs(ves), ses arrière-petits-enfants, son frère Eddy, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis(es).La famille recevra les condoléances le samedi 5 novembre 2022, de 10h à 11h30, en l'église Sainte-Rose-de-Lima de L'Île-Perrot. Les funérailles seront célébrées ce même jour, à 11h30, en l'église Sainte-Rose-de-Lima de L'Île-Perrot.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital général du Lakeshore pour leur soutien et les bons soins prodigués.Vos marques de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Fondation de la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges en la mémoire de Marcel.